A Mondovì Priorità alla Scuola in piazza per la creazione di un tavolo di confronto tra genitori, scuole e amministrazione (FOTO)

In questo primo sabato di ritorno alla zona arancione in provincia di Cuneo, alcuni rappresentanti del gruppo Priorità alla Scuola Mondovì si sono ritrovati di fronte al municipio per gioire della ripresa delle lezioni in presenza.

Per le scuola superiori il rientro sarà organizzato al 50%, ma è un inizio per riappropriarsi della normalità.

Nel corso della manifestazione il gruppo PAS ha consegnato una lettera all'assessore all'istruzione Luca Robaldo, per sollecitare la creazione di tavolo di concertazione tra famiglie, scuole e amministrazione.

Come spiegato da Robaldo l'amministrazione continua a lavorare a sostegno delle famiglie, incentivando e proponendo iniziative, tra le ultime ricordiamo l'attivazione del bonus baby sitter e si attiverà anche nel favorire il tavolo di confronto chiesto dal PAS.

"Siamo contenti che l'assessore ci abbia ascoltati e sia venuto qui in piazza con noi" - spiega Anna Lidia Giacardi del gruppo PAS Mondovì - "La concertazione e il dialogo con l'amministrazione sempre presenti e questo è confortante. Ora siamo fiduciosi, vogliamo costruire qualcosa insieme, che possa aiutare tutti a ripartire al meglio, ragionando anche su idee che possano tornare utili anche in futuro. Stiamo ancora affrontando un momento difficile, ma vogliamo far sapere che come famiglie ci siamo e siamo disponibili, intanto siamo contenti delle riaperture decide a livello nazionale".