"Al Santa Croce e Carle, si sono presi cura del nostro papà con professionalità, umanità e gentilezza"

Nei giorni scorsi il nostro adorato papà, dopo l'accesso al pronto soccorso, è stato ricoverato presso il reparto di medicina d'urgenza.

Da subito le sue condizioni di salute sono apparse critiche e ci è stato comunicato dai medici, con estrema sensibilità, che gli sarebbero rimaste forse poche ore di vita.

Nonostante il particolare momento che si sta vivendo legato alla pandemia, ci è stato concesso di far visita al nostro caro fino all'ultimo momento, accolte in un ambiente di grande professionalità, umanità e gentilezza, non solo dei medici ma di tutto il personale sanitario.

Ci teniamo a ringraziare in particolar modo il Dott. Rega, il primario Dott. Lauria per l'esemplare gestione del reparto, tutto il personale che abbiamo avuto modo di incontrare ed apprezzare per la loro grande umanità.