Bene Vagienna pronta a vaccinare gli over 70 con i dottori Grechi e Palmieri

Continua la campagna vaccinale anche a Bene Vagienna dove, venerdì 23 aprile, verranno vaccinati i pazienti dei dottori Grechi e Palmieri. Ad annunciarlo il sindaco Claudio Ambrogio in un videomessaggio pubblicato sul sito del Comune.



Il vaccino che verrà somministrato agli over70, presso il Palazzetto dello sport, è l’Astrazeneca, tranne per le persone ritenute vulnerabili. “Invitiamo tutti i cittadini a far presente, se si è pazienti del dottor Grechi o del dottor Palmieri, di essere caricati sul portale regionale. Purtroppo per tutti i cittadini benesi che sono pazienti di altri dottori, per ora non potranno essere convocati ma bensì verranno chiamati dai loro dottori che vaccinano a fossano” il commento del primo cittadino.