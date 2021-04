Cervere: Bergesio alla Caserma dei Carabinieri:"occorre ritornare a vivere insieme"

Incontro questa mattina presso la Caserma dei Carabinieri di Cervere del Sen. Giorgio Maria Bergesio con il Comandate della Compagnia Carabinieri di Savigliano, Ten. Onofrio Sciddurlo, insieme al Comandante Stazione di Cervere M.llo Marcello Contini. IL Ten. Scidurlo, dal mese di gennaio di quest’anno nominato comandante, vanta comunque una lunga esperienza di ben 10 anni al Comando dei NOR.

Tanti i temi affrontati in modo proficuo: pandemia, lavoro, scuola, giovani, anziani, prevenzione, truffe, sicurezza e le riaperture a breve.

“Una lunga e proficua disamina sulla prevenzione e sui reati che sono diminuiti grazie alla pandemia ma anche di quelli che sono aumentati, come le truffe sia domiciliari che online, e la violenza tra le mura domestiche” ha sottolineato il Senatore Bergesio al termine dell’incontro. Ha poi aggiunto “ confidiamo soprattutto nelle nostre realtà locali che continui questo importante e prezioso servizio dell’Arma a livello territoriale con persone competenti ed in grado di comprendere le difficoltà che tutti i cittadini stanno vivendo per colpa della pandemia. Ed è per questo che al Governo siamo i primi sostenitori delle riaperture a breve di tutte le attività, sempre con massima attenzione alla salute, ma occorre ritornare a vivere insieme”