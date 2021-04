Diocesi di Saluzzo, il vescovo Bodo è positivo al Covid: "Confido nelle vostre preghiere"

Il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, è positivo al Covid-19. La notizia arriva dopo l’esito del tampone a cui si è sottoposto ieri sera, venerdì 16 aprile.

Il vescovo dovrà ora restare in isolamento 21 giorni, informa il vicario generale della diocesi, don Giuseppe Dalmasso: “Lo accompagniamo con l’amicizia e la preghiera”.

“Non nascondo la preoccupazione per questo virus – rende noto il vescovo - che, come per molti altri, è arrivato a toccarmi in prima persona.

Tuttavia il mio pensiero va soprattutto alle vittime, agli altri malati e ai famigliari di questi. La pandemia, così come non ha risparmiato un Vescovo, ha stravolto le vite di migliaia di persone, anche tanti religiosi e religiose che hanno vissuto il loro servizio nelle loro comunità pastorali, fino all'estremo sacrificio di se stessi.

Ringrazio il Vicario, Don Giuseppe Dalmasso e i sacerdoti della Diocesi, per la vicinanza e la preghiera.

Ringrazio tutti i fedeli della nostra Diocesi che vorranno dedicare un pensiero e una preghiera per il loro Vescovo, ma non solo per me, non dimentichiamo gli anziani delle RSA, i disabili, i poveri, gli emarginati e tutte quelle persone che in questo momento vedono moltiplicarsi le loro fragilità.

Confido nelle vostre preghiere".

La categoria dei religiosi, che non ha rinunciato al servizio di assistenza religiosa nella comunità, è tra le fasce più esposte al contagio del virus, come risulta dai dati anche nel nostro territorio e, lo stesso vicario generale don Beppe Dalmasso ne è stato contagiato alcuni mesi fa.

Il vescovo Cristiano Bodo, 52 anni, originario di Vercelli, è arrivato a Saluzzo come pastore della Diocesi succedendo a monsignor Giuseppe Guerrini nel 2017, con il primato, all’età di 48 anni, di vescovo più giovane d'Italia.

Tutte le date delle Cresime nelle varie parrocchie sono confermate, come informa il vicario generale.