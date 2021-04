Mondovì, parrucchieri aperti anche domenica 18, 25 aprile e sabato 1° maggio

Parrucchieri aperti anche domenica 18, 25 aprile e sabato 1° maggio a Mondovì.

E' stato stato stabilito con un'apposita ordinanza sindacale per consentire alle attività del settore di poter lavorare in queste giornate festive senza doverne dare apposita e preventiva comunicazione al comune.

"Credo che, ancor più in un momento come questo, sia necessario attivarsi concretamente per essere vicini a tutte le attività." - dichiara il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano - "Per questo motivo, anche accogliendo la richiesta pervenutami nella serata di ieri da Confartigianato Cuneo, ho firmato l'ordinanza che consente agli acconciatori di Mondovì di derogare al regolamento comunale per le attività di acconciatore - che prevede la possibilità dell'apertura festiva solamente se preceduta dalla comunicazione di variazione di orario al Comune - esonerandoli dal fare tale comunicazione per le giornate del 18, 25 aprile e 1° maggio".