"Ripartiamo dai diritti!" Incontro online di Emergency Cuneo con Mohamed Ba

Si apre venerdì 23 aprile alle ore 18,30, con l’intervento di Mohamed Ba, la rassegna di incontri online “Ripartiamo dai diritti!” organizzata dal gruppo Emergency di Cuneo.

Lo scrittore, attore ed esperto in temi di immigrazione ed integrazione affronterà i temi della libertà di movimento, delle cause delle migrazioni, delle difficoltà incontrate dai migranti in Italia e del diritto ad essere felici.

L'incontro sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook Gruppo EmergencyCuneo.

Si tratta del primo di tre appuntamenti online per parlare di diritti, in un periodo in cui tutti abbiamo dovuto confrontarci più da vicino con le fragilità dell’essere umani, ma anche con un sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura dell’ambiente.