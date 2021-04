Salta la prima “Comunità” del Parco del Monviso: manca il numero legale

L’assemblea della Comunità delle aree protette del Parco del Monviso, la prima convocata sotto la Presidenza del sindaco di Ostana, Silvia Rovere, si rivela una chiacchierata tra… pochi intimi.

La riunione, convocata dal neopresidente per le 18 di ieri sera (16 aprile) è infatti saltata per mancanza del numero legale. Solo 4 (su 18) i presenti all’assise. Con il presidente Rovere che, per dirla con le parole del vicesindaco di Saluzzo Franco Demaria, si ritrova con “il cerino in mano”, senza maggioranza, alla sua prima seduta.

Mancava infatti tutto quel gruppo così compatto che, per dinamiche interne e per giochi di nomine, l’aveva appoggiata così convintamente al momento della sua elezione, durante la riunione di febbraio a Faule. Giova infatti ricordare che, dei 4 presenti alla riunione di ieri, 2 (Città di Saluzzo e Unione Valle Varaita), proprio a febbraio, erano “in opposizione”, e non avevano appoggiato la candidatura della Rovere.

Ma andiamo con ordine.

L’assemblea era convocata per esprimersi in merito alla vicenda del Comune di Pontechianale.

Il Comune siede di diritto nel CdA del Parco, e il sindaco di Pontechianale, Oliviero Patrile, aveva nominato – a novembre 2019 – Riccardo Ambrogio consigliere dell’Ente di gestione delle aree protette.

Succede poi che, a febbraio del 2021, lo stesso Patrile revoca la delega ad Ambrogio, per nominare al suo posto Andrea Bondioni, assessore comunale. Un provvedimento (la revoca) contro il quale Ambrogio ha presentato ricorso al Tar del Piemonte.

Nel frattempo, il sindaco Patrile si dimette: viene sciolto il Consiglio comunale del paese e ora l’Amministrazione è retta da Claudia Bergia, commissario prefettizio nominato da pochi giorni.

Un gran pasticcio, all’interno del quale la Rovere ha convocato la Comunità delle Aree protette per “esprimersi sulla decisione e indicare la posizione rispetto al posto in CdA che spetta a Pontechianale”.

Questo perché la Regione, nei giorni scorsi, ha scritto al Parco del Monviso, chiedendo una “formale designazione da parte della Comunità delle Aree protette”: “si chiede – si legge nella lettera – che la Comunità si pronunci in merito alla designazione del componente e provveda alla successiva comunicazione alla Regione Piemonte”.

Attenzione, però. La Regione non obbliga, di fatto, la Comunità ad esprimersi. Perché, proprio in calce alla missiva, viene sottolineato come senza una comunicazione “entro il termine di 20 giorni, si provvederà alle nomine, lasciando in sospeso quella relativa al rappresentante di Pontechianale, che sarà nominato con successivo decreto del presidente della Giunta regionale”.

Tradotto: o la Comunità si esprime, altrimenti il CdA del Parco si insedia con un componente in meno, che verrà nominato da Cirio non appena la “questione Pontechianale” sarà dipanata.

Per tentare di percorrere la prima strada, la Rovere ha deciso di convocare la “sua” Comunità. Dalle 18 di ieri sera, orario della convocazione, si temporeggerà sino alle 18.20. Poi, incalzata anche dal funzionario del Parco, il presidente Rovere si è trovato costretto ad assistere all’appello: 4 presenti su 18, il numero legale si raggiunge con 10 presenti, salta tutto. Con lei, compaiono sullo schermo della videoconferenza Emidio Meirone (Unione del Monviso), Silvano Dovetta (Unione Valle Varaita) e Franco Demaria (Città di Saluzzo).

La Rovere cerca di prendere tempo, ma nessun altro si collegherà alla seduta.

“Credevo fosse corretto – ha detto la Rovere – un passaggio in Comunità su questo tema. Non volevo lasciar passare 20 giorni e far decidere in modo automatico la Regione, perché non volevo che il CdA fosse composto senza il membro di Pontechianale.

Dovremo riconvocare la Comunità, magari per correttezza rimandiamo a tutti i componenti la lettera della Regione”.

Ma proprio sull’invio della lettera della Regione, Silvano Dovetta ha posto l’attenzione su alcuni passaggi a suo dire anomali.

“La lettera è stata mandata a tutti?”. Una domanda che, nel corso della chiacchierata informale tra i quattro, ha ricevuto più risposte diverse da loro. Prima la missiva regionale doveva essere “rimandata” (il che faceva presupporre un primo invio). Poi si è detto che la lettera non è stata inoltrata a nessuno. Poi ancora – per sua stessa ammissione – Meirone, in videoconferenza dirà di “averla ricevuta in mattinata”.

Morale della favola: qualcuno l’ha ricevuta, altri no.

“Come mai? – si è chiesto Dovetta – Sicuramente qualcuno, quella lettera, l’ha letta. Altri no. È giusto? Coloro che sapevano l’esito della lettera non si sono collegati. Quelli che non sapevano sono invece qua collegati. Sono le 18 del venerdì sera, magari la gente ha anche altro da fare. La lettera doveva essere mandata a tutti. Invece qui qualcuno ha saputo, anche dai funzionari, mentre altri no. Non è corretto”.

Dubbi che hanno trovato concorde anche il vicesindaco di Saluzzo, Demaria: “Ci fosse stata inviata la lettera prima, ne saremmo stati tutti a conoscenza”.

“Avevamo concordato di leggere stasera la lettera – la risposta della Rovere –. Effettivamente si tratta di un errore, non faccio fatica ad ammetterlo e sono d’accordo con te. Era meglio che tutti la leggessero prima. Ingenuamente pensavo di discuterne qui, stasera.

Forse è stata una leggerezza, perché la lettera era corta”.

“Non si tratta di lettera corta o lettera lunga – ha rimarcato Dovetta –. Il presidente deve essere super partes, e questa lettera andava mandata a tutti, non solo a qualcuno. Il Parco, con tutte le sue problematiche, è due anni che è fermo. La figuraccia di stasera non è sicuramente bella.

Il gruppo di maggioranza creato per eleggere le vostre cariche sapeva tutto, altrimenti non sarebbero assenti. 14 assenze non sono giustificabili, ma sono concordate per rinviare il punto. C’è mancanza di correttezza. Si venga anche a conoscenza di questo aspetto.

Per questa comunità non è un gran bell’avvio.

Ritengo che la comunità debba esprimersi, dal momento che ce lo chiede la Regione”

La Rovere tenterà ancora un salvataggio in extremis: “È importante che il Parco possa cominciare ad essere operativo. I molti assenti avranno pensato di non voler togliere le castagne dal fuoco sulla situazione di Pontechianale. Capisco le molte defezioni in una situazione complicata, che può essere difficile, e spiacevole.

Vista la situazione forse è più utile aspettare che si chiarisca la situazione a Pontechianale e non bloccate l’attività del Parco. La priorità è avere un Consiglio che in tutta tranquillità possa lavorare: il Parco deve entrare nella sua fase operativa”.

In suo soccorso, anche Meirone: “La Regione non sta rimpallando a noi? Ha fatto bene Silvia a convocare la riunione. Le molte assenze sono un segnale: la Regione faccia lei. Forse bisognava mandare la lettera, io sono riuscito ad intravederla, mi è stata mandata questa mattina”.

Poi, i saluti finali, al termine di un’assise che non si è mai aperta.

Troppe le assenze, sulle quali pare che pesi un’indicazione della Presidenza dell’Ente Parco, che avrebbe chiesto a molti dei componenti della Comunità Aree protette di non partecipare alla seduta, proprio per far venir meno il numero legale.