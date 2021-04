Una vita dedicata alle "terre alte": serata in memoria di Ugo Boccacci

Ugo Boccacci, ci ha lasciato a metà marzo.

Il circolo PD Bisalta, in collaborazione con il Circolo di Cuneo e l’assemblea provinciale, rinnovando in primis la partecipazione al dolore dei famigliari, il giorno giovedì 22 aprile, alle ore 21, su piattaforma zoom, ricorderà l’impegno politico e umano che Ugo Boccacci, già presidente di Comunità montana delle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio, consigliere dell’Uncem e dei Comuni di Peveragno e Roaschia, ha dedicato al territorio montano delle valli cuneesi.

Bruna Sibille già assessora regionale alla montagna, consigliera comunale di Bra, Chiara Gribaudo deputata del PD e membro della Segreteria nazionale, Enrico Borghi deputato del PD, responsabile per le Comunità montane fino al 2000, Stefano Dho sindaco di Peveragno dal 1996 al 2005, Marco Bussone presidente nazionale dell’UNCEM, Gianni Maccagno già vicepresidente di Comunità montana, come colleghi e come amici ripercorreranno le tappe principali della carriera amministrativa di Ugo Boccacci per non dimenticare proprio in occasione dell’earth-day, il giorno della terra, il suo esempio come costruttore di pace, di democrazia, di opportunità di sviluppo solidale e sostenibile per la gente di montagna.

Si può richiedere il link della serata inviando un messaggio alla mail info(at)pdcuneo.it.