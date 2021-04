Fondi distratti dall’azienda poi fallita: imprenditore braidese rinviato a giudizio

Bancarotta distrattiva pluriaggravata da molteplici condotte. E’ il capo d’accusa per il quale un imprenditore braidese dovrà comparire davanti al Tribunale di Asti in composizione collegiale, presidente il dottor Marco Dovesi.



Duplice l’imputazione. Da una parte all’uomo viene contestato, nella sua figura di legale rappresentante e amministratore unico di una società di stampaggio e profilatura di lamiere di metallo dichiarata fallita, di avere sottratto dal capitale sociale della stessa 438mila euro per mezzo di ingiustificati pagamenti in favore di un’altra società del gruppo, pagamenti che secondo l’accusa sarebbero stati effettuati per operazioni inesistenti.



Al contempo – qui il secondo capo d’accusa –, gli si imputa di aver teso a evadere le imposte sui redditi e quelle sull’Iva indicando nelle dichiarazioni contabili relative all’esercizio 2014 elementi fittizi frutto di fatture per attività inesistenti.



I diversi elementi che compongono il quadro dell’accusa derivano dalle indagini con le quali il Tribunale di Asti ha approfondito quanto segnalato nella relazione relativa al fallimento redatta dal commercialista Fabrizio Cotto di Asti.



In particolare, attraverso una cessione di ramo d’azienda, l’imprenditore avrebbe teso ad aggirare e rendere così inefficace una procedura di riscossione delle imposte avanzata dall’Agenzia delle Entrate dopo un accertamento nei confronti della società, dichiarata fallita dopo che lo stesso tribunale aveva respinto una richiesta di concordato preventivo.



L’imprenditore è difeso dall’avvocato albese Roberto Ponzio, secondo il quale l’ipotesi accusatoria è contradditoria, in quanto "si fonda sul fatto che i pagamenti integranti la bancarotta per distrazione sono gli stessi collegati alle presunte fatture inesistenti. Delle due l’una – dice il legale –: o siamo di fronte a una distrazione di denaro, o a una mera simulazione di un debito, senza effettiva diminuzione nel patrimonio. Si tratta di due ipotesi non cumulabili, ma alternative tra loro".



Argomenti che verranno a discussi a partire dall’udienza fissata per l’8 giugno prossimo.