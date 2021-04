Incidente a Carrù: ciclista 61enne impatta con un furgoncino, cade a terra e muore

E' un 61enne di Boves la vittima del tragico sinistro avvenuto oggi 17 aprile a Carrù, in via Langhe, di fronte all'ingresso del parcheggio del supermercato iN's.

Si tratta di G.B., veterinario dell'Asl Cn1. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro. L'uomo avrebbe impattato con un furgoncino. Caduto a terra, avrebbe battuto la testa in modo fatale.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, intervenuti con la medicalizzata di Clavesana e con l'elisoccorso da Cuneo. Purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto carabinieri e polizia stradale.