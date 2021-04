E’ un 70enne di Neive il ciclista travolto da un auto sulla strada per Castagnito

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile, lungo la provinciale che collega Neive a Baraccone di Castagnito.



Erano da poco passate le ore 14 quando, all’altezza dell’ex stabilimento Piessegi, una Volvo XC 70 che percorreva la provinciale in direzione Baraccone ha investito un ciclista, sbalzandolo a diversi metri di distanza, nelle campagne ai piedi del trafficato rettlineo.



Per quest’ultimo, M. A., classe 1950, nato ad Alba e residente a Neive, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Vani i tentativi di rianimarlo effettuati dall’équipe di sanitari giunti sul posto con l'elisoccorso proveniente da Alessandria, mentre l’uomo alla guida dell’auto, in stato di choc, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Verduno



Saranno i rilievi in corso da parte delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Non si esclude che l’automobilista fosse in fase di sorpasso e che non si sia accorto del ciclista, probabilmente impegnato a svoltare presso una vicina strada di campagna



Sul posto anche i Carabinieri proveniente dalla Stazione di Neive, a lungo impegnati nei rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco arrivati dal Distaccamento di Alba.