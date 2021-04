Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'Cono di parmigiano e barba del frate'

Snack vegetale proteico e salutare

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

► gli agretti regalano un’azione disintossicante per il fegato ► i semi di sesamo apportano tanto calcio per ossa e denti forti ► il Parmigiano irrobustisce i muscoli con le sue proteine ► la vitamina C del limone aiuta ad assorbire al meglio il ferro degli agretti Ingredienti (per 4 persone) 1 manciata abbondante di agretti

1/2 limone

40 g di Parmigiano Reggiano (intero)

1 cucchiaio di semi di sesamo





Procedimento FASE 1 Lavate gli agretti e tagliateli grossolanamente FASE 2 Fondete il Parmigiano al microonde, steso su un foglio di carta da forno, quindi arrotolatelo a forma di cono e lasciatelo solidificare FASE 3 Componete il cono condendo gli agretti con il succo di limone

FASE 4 Decorate con i semi di sesamo versati a pioggia

