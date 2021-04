Volley A2/F: Ritorna il “classico” del Puma...La Lpm Bam Mondovì impegnata domani sul campo del San Giovanni in Marignano

Ritorna una sfida che potremmo definire un “classico” della serie A2, quello tra la Consolini San Giovanni in Marignano e la Lpm Bam Mondovì. Una partita tra due club che hanno dato vita sempre a “duelli” avvincenti, come la finale di Coppa Italia di Bologna nella stagione 2017/2018, vinta dalla Consolini di Zanette e Bordignon per 3-1. Un “classico” anche per le due panchine, con la sfida ravvicinata tra due ottimi tecnici come Stefano Saja e Davide Delmati, entrambi sulle rispettive panchine dalla stagione 2017/2018.

Se mettiamo da parte gli impegni di Coppa e ci concentriamo sulle sfide di campionato, ci accorgiamo che la squadra romagnola rievoca anche ottimi ricordi. Nelle sette occasioni che le due squadre si sono affrontate in campionato, per ben sei volte la vittoria è andata alle Pumine. Lpm che al PalaMarignano ha sempre vinto, anche se per tre volte si è dovuto fare ricorso al tie-break.

Un’altra particolarità statistica riguarda il punteggio, visto che nei dieci precedenti incontri, tra coppa e campionato, non è mai stato registrato un 3-0 o uno 0-3, con le due squadre che hanno sempre conquistato almeno un set. Sarà così anche domani? In attesa del verdetto del campo, cerchiamo di scoprire i punti di forza delle prossime avversarie del Puma.

Il sestetto base dovrebbe scendere in campo con la schiacciatrice brasiliana Lana Silva Conceicao, l’opposto Emanuela Fiore e le centrali Francesca Cosi e Sara Peron; in cabina di regia Virginia Perasi, mentre come libero agirà Ilaria Bonvicini. Un buon organico per una squadra che fino a questo momento ha giocato meno gare di tutti a causa delle positività al Covid-19, fortunatamente tutte superate. La classifica al momento non esaltante del San Giovanni in Marignano, infatti, non deve trarre in inganno.

Le romagnole al momento hanno giocato solo tre incontri di Pool Promozione, dove ha ottenuto una vittoria casalinga con l’Eurospin Pinerolo (3-2) e due sconfitte in trasferta con Sigel Marsala (3-2) ed Acqua & Sapone Roma (3-0). Facile attendersi un avversario agguerrito e che vorrà rientrare nella lotta per conquistare un posto nei Play-off, al momento lontani 4 punti.

Di fronte, però, il San Giovanni troverà un Puma “ferito” dalla prima sconfitta casalinga della stagione, quella subita domenica contro la Cbf Balducci Macerata e vogliosa di tornare a incrementare la propria classifica. Con una Roma lanciatissima verso la vittoria della Pool Promozione, per la squadra di Delmati è fondamentale ritrovare smalto e gli equilibri che nell’ultimo match sono apparsi leggermente “sbilanciati”.

Una vittoria rappresenterebbe per la Lpm un autentico toccasana per mente e classifica, anche perché finirebbe per blindare il secondo posto delle Pumine. Due le ex dell’incontro, entrambe tra le file della Lpm: Martina Bordignon e Alessia Mazzon. Gli arbitri designati per la sfida di domani sono Alberto Dell’Orso (Pescara) e Ugo Feriozzi (Ascoli Piceno). Il match sarà visibile in diretta streaming sul canale LVF-TV. Al Pala Marignano il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.