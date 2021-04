A Monticello un percorso fitness all'aperto per il benessere psicofisico dei cittadini

L'amministrazione comunale di Monticello d'Alba ha aderito alla carta di Toronto (linea guida promossa dall'Asl per uno stile di vina sano) investendo sull'acquisto di materiali lignei e acciaio per creare un percorso fitness in mezzo alla natura.

Il luogo scelto è il giardino comunale di strada Faiale, che si trova nella parte bassa del paese, lungo le sponde del torrente Mellea. Sono in totale 13 le tappe proposte, dove si possono fare esercizi diversi sia per il potenziamento dell'intera muscolatura - dalle gambe alle braccia, dall'addome alla schiema - sia per mantenersi in forma. Sono idonee a tutti in base al grado di difficoltà, dal lavoro aerobico a esercizi più impegnativi, ognuna con un cartello che descrive la metodologia dell'esercizio e il numero delle ripetizioni.

Il parco al momento non è ancora stato inaugurato e sarà fruibile nel momento in cui il Piemonte passerà al colore arancione.

La realizzazione del progetto è stata seguita dal consigliere comunale William Marchetti che spiega: "Questo tipo di attività fisica da sempre affascina gli amanti del fitness outdoor in quanto molto efficace a livello di sviluppo muscolare, ma allo stesso tempo pratica e gioviale per chi si avvicina per la prima volta al mondo del fitness o chi con la famiglia vuole trovare una occasione per praticare sport in un contesto rilassato come quello di una area verde a pochi passi da casa. Personalmente ho gradito molto l’appoggio e la leadership che l’Amministrazione mi ha concesso per la gestione del progetto percorso fitness, adesione alla Carta di Toronto e le future iniziative in ambito sportivo e salutistico. Credo che il benessere fisico sia direttamente proporzionale a quello mentale e di conseguenza coautore della bellezza delle relazioni umane su cui si deve fondare una Comunità"

"Se già i latini hanno forgiato questa linea di pensiero "mens sana in corpore sano" è necessario curare anche il proprio corpo per donare benessere alla mente - commenta il sindaco, Silvio Artusio Comba -. Ed è proprio per questo motivo che il mondo dello sport l’ha spesso fatta propria".