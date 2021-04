Volley maschile A2, playoff - Alessandro Preti spinge Cuneo: "La rabbia per la rimonta subita in Gara 2 deve essere la nostra benzina..."

Partita da dentro o fuori per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo. Alle 19 di domenica, al Pala UBI Banca, arriva la Conad Reggio Emilia per il terzo atto dei quarti di finale playoff: la situazione è in perfetta parità in virtù della vittoria dei ragazzi di Serniotti in Gara 1 e del successo di Reggio al PalaBigi.

Sfida aperta, difficile per entrambe ed assolutamente imprevedibile. In palio c'è un posto in semifinale contro la Prisma Taranto.

Alessandro Preti in vista del prossimo match: "La prima reazione è quella di essere arrabbiati, una sconfitta in trasferta in questi play off ci poteva stare, ma ora non serve a nulla piangere sul latte versato. Dobbiamo usare questa rabbia come “benzina” per alimentare il nostro motore nella gara di domenica e insieme ritrovare la vittoria".