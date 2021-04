Egregio Direttore,

le scrivo non come Direttore di una Struttura Residenziale, nemmeno come una “lavoratrice”, perché a un anno dall’inizio pandemia, il nostro non è più, come non lo è mai stato un LAVORO, ma una mission.

Secondo precise direttive Regionali, ASL, e dei singoli Direttori Sanitari che hanno l’onere finale di predisporre o meno le riaperture delle Strutture.

Ho letto la lettera del familiare della Signora che è venuta a mancare nella Casa di Riposo, dopo mesi e mesi senza poter riabbracciare i propri cari e me ne sono molto rammaricata, ma le disposizioni sono e sono sempre state molto chiare riguardo alle “chiusure” delle Strutture.

C’è sempre stata la piena libertà da parte delle famiglie, di poter riaccogliere i propri congiunti, ovviamente senza una specifica data di rientro, onde evitare Cluster nelle Strutture e in molte di queste, oltre alle telefonate o videochiamate giornaliere o settimanali, non si è potuto far altro.

E’ brutto non poter “abbracciare” un proprio caro, ma proprio questi sono gesti pericolosi….

Le Strutture hanno il dovere di pensare in primis al benessere dell’ospite, e non hanno mezzi per il benessere psicologico dei familiari, sicuramente provati dalla mancanza di contatti.

Il nostro, come sopra citavo, non è un “lavoro”, perché da oltre un anno anche le nostre vite hanno subìto un drastico cambiamento, onde evitare possibili contagi diretti all’interno delle Strutture.

Il personale è allo stremo delle forze, sono sospese le ferie se non in casi di eccezionali (non dimentichiamo che il burn-out lavorativo per i sanitari è all’ordine del giorno.

Tutti noi abbiamo famiglia, mogli, mariti, figli (anche in tenera età) ai quali dobbiamo spiegare perennemente cambi turni repentini, orari di lavoro senza fine, paura di essere anche possibile fonte di contagio nelle proprie mura domestiche.

Il mondo all’interno delle Strutture è radicalmente cambiato per tutti.

Ci si fa forza, e si tenta l’impossibile per rendere meno stressante la vita degli ospiti, provando a far sentire maggiormente il calore umano di cui necessitano per non sentirsi mai soli.

Tutti ci si augura che i vaccini arrivino il prima possibile, ma non sarà la soluzione finale, anche perché abbiamo constatato che un vaccinato può contagiarsi nuovamente (raro ma possibile) e così si ricomincia dall’inizio.

Mi dispiace per lo sfogo, ma pur capendo l’immane sofferenza delle famiglie, non nego che chi sta dall’altra parte “della barricata” non vive una situazione migliore.

Non me ne voglia il lettore, se mi permetto sommessamente, di provare chiedere di mettersi nei panni anche di chi non “lavora per lo stipendio” in questo momento, ma nel vero senso della parola si annulla perché tutte le persone di cui si occupa, stiano bene, rimangano sane da questa terribile pandemia.

Cordiali saluti



Lettera firmata