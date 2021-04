Anche alle Acli cuneesi è possibile attivare lo Spid

Chi non ha ancora attivato lo Spid, può farlo alle Acli, tramite il servizio del Caf, oppure rivolgendosi alla sede provinciale e alle sedi zonali dell’associazione.



Lo Spid è il sistema di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione (ma anche dei soggetti privati che hanno aderito alle varie iniziative) con un’identità digitale unica. Tale identità è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono di collegarsi a tutti i servizi accessibili online.



Si tratta di un documento che, visto l’indirizzo telematico che sta assumendo la società attuale, diventa veramente importante per poter accedere a gran parte dei servizi pubblici: bonus, voucher e altro.



Per ogni richiesta di chiarimento, rivolgersi alle Acli di Cuneo, contattando il numero unico delle Acli provinciali 0171.452611.