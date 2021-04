La 4DB del Liceo Soleri Bertoni vince la finale provinciale del PNSD 2021

Il Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo continua a mietere successi e a conquistare prestigiose affermazioni. Nella giornata di venerdì 16 aprile è toccato alla classe 4 DB dell’indirizzo artistico, che ha conquistato la vittoria nella finale provinciale del Premio Nazionale Scuola Digitale 2021, dedicata alle scuole del secondo ciclo.



La classe saluzzese, guidata dalla professoressa Carla Bianco con il supporto della collega Elena Blengino per la parte di progettazione/modellistica, ha presentato un progetto dal titolo “Virtual Gallery: Barocco, il teatro delle passioni”. Un progetto multidisciplinare che ha messo insieme storia dell’arte, progettazione, modellistica ed educazione civica.



Gli studenti saluzzesi hanno assunto la veste di curatori d’arte e focalizzato la loro attenzione sugli stati d’animo e sulle emozioni che gli artisti del XVII secolo hanno dipinto o scolpito sui volti dei loro personaggi, costruendo su di essi un lavoro di gruppo. Il loro compito è stato quello di individuare nuove connessioni fra le opere e gli artisti, creando una narrazione immersiva.



Per conseguire l’obiettivo i ragazzi hanno creato e allestito una galleria virtuale, utilizzando programmi di modellazione 3D, articolata in sei sale che hanno preso il nome da altrettanti stati d’animo: dolore, amore, paura, stupore, violenza ed estasi. Hanno in seguito predisposto una visita guidata con la spiegazione delle opere e una sintesi vocale per i non vedenti.





La manifestazione si è svolta in streaming ed è stata coordinata dalla scuola polo provinciale e regionale del PNSD 2021, il Liceo classico/scientifico Pellico-Peano di Cuneo.



Nel corso della finale ogni scuola ha presentato il video (3 minuti); poi sono intervenuti i ragazzi, e per il liceo saluzzese la parola è andata a Martina Barale e ad Edoardo D’Amelio, che hanno presentato il progetto in un pitch di 2 minuti e hanno risposto alle domande della giuria.



Un lavoro che ha entusiasmato i giurati, i quali hanno premiato il progetto assegnando ai ragazzi dell’artistico un netto primo posto. Alla fase provinciale erano presenti le classi degli Istituti: Cillario Ferrero di Alba, Govone di Alba, Baruffi di Ceva, Denina di Saluzzo e Velso Mucci di Bra.



Con questa vittoria la classe del liceo saluzzese si è assicurata la somma di mille euro ma, soprattutto, la possibilità di rappresentare la provincia di Cuneo alle selezioni regionali del concorso, in programma il prossimo 7 maggio, fase dalla quale scaturirà la scuola che parteciperà alla finale nazionale.



Il video della premiazione è visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=pmn0d6DrSsE