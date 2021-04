"Se ne va un autentico fuoriclasse": i vertici della Camera di Commercio ricordano Pio Boffa

Il Presidente e la Giunta della Camera di commercio di Cuneo manifestano la loro vicinanza alla famiglia in occasione della prematura scomparsa di Pio Boffa, uno dei grandissimi produttori di Langa, pietra angolare dell'impetuosa affermazione dei vini di Langhe e Roero e straordinario ambasciatore dell'intero movimento enoico piemontese e italiano.

I suoi vini si sono affermati su tutti i palcoscenici mondiali, ottenendo il riconoscimento dei consumatori, dei wine lovers e della critica. La Pio Cesare era una presenza abituale nella Top 100 di Wine Spectators, dal 1988 la hit parade mondiale del vino. Spesso una sua etichetta figurava nelle prime 10 del mondo ed era classificata al primo posto tra quelle italiane.

Siamo orgogliosi di averlo avuto come partecipante, negli anni delle sue prime grandi affermazioni internazionali, in occasione delle iniziative promozionali promosse dalla nostra Azienda speciale ed è stato motivo di grande soddisfazione vedere la sua azienda spiccare il volo sui mercati di tutto il mondo.

Ci piace ricordarlo in aeroporto, con la sua valigia, pronto a partire per una nuova avventura, armato dell'entusiasmo di un ventenne e dell'esperienza di un uomo maturo che ha saputo affrontare e superare ogni difficoltà per conquistare nuovi mercati.

Se ne va un autentico fuoriclasse ma, ne siamo certi, la famiglia saprà raccogliere l’eredità lasciata da un uomo che rimarrà un prezioso riferimento per il mondo del vino, uno straordinario esempio a cui guardare.