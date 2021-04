"Appassionato innovatore, sognava una Ferrero mondiale col cuore ai piedi delle Langhe"

"Pietro non voleva solo bene ad Alba, la amava. Come anche Giovanni, sia inteso. Ma a differenza del fratello lui Alba la viveva ogni giorno, e non soltanto solcando le strade delle sue colline in bicicletta. Davvero ne era profondamente innamorato. Questo fu decisivo per quello che insieme, nei rispettivi ruoli, perseguimmo nei miei anni da sindaco, nella comune convinzione che il bene della Ferrero era stato e sarebbe continuato a essere il bene di Alba, e che il bene di Alba sarebbe stato quello della Ferrero".



Inizia così il racconto col quale Beppe Rossetto – dal 1999 al 2009 primo cittadino della capitale delle Langhe prima di diventare vicepresidente e quindi commissario della Provincia di Cuneo (oggi affianca la sua attività di avvocato a quella di presidente del Consiglio di Sorveglianza di Egea) – riporta alla memoria i contorni del rapporto che durante e ancora dopo il suo impegno in municipio lo portò a stretto contatto con la famiglia industriale albese e in particolare col suo primogenito, prima che il 18 aprile di dieci anni fa un malore lo cogliesse mentre era in sella alla sua bici da corsa, durante una pausa dalla missione di lavoro che insieme al padre lo stava impegnando in Sudafrica.



"Incontrai la famiglia Ferrero non appena insediato – ricorda Rossetto –. Ero diventato sindaco alla fine di giugno. Pochi giorni dopo, in luglio, mi trovavo nella Sala Colonne, la vecchia direzione interna allo stabilimento, accolto da Michele, Maria Franca e dai due figli – allora entrambi da sposare –, che da due anni erano amministratori delegati del gruppo. Da quell’incontro nacque una conoscenza cordiale, che qualche anno dopo mi avrebbe portato a collaborare anche professionalmente col gruppo e in particolare con Pietro, col quale nacque un’amicizia che ricordo ancora con grande affetto".



Nel 2006 quella collaborazione verrà formalizzata con la nomina di Rossetto a consigliere di amministrazione della Soremartec Sa, realtà cui ancora oggi fanno capo le consociate che in Italia come in diversi altri Paesi curano lo sviluppo dei prodotti della multinazionale, della quale custodisce le proprietà industriali. "Pietro ne era presidente, Giovanni vice. L’idea, maturata insieme alla famiglia, era che io potessi essere la persona adatta ad affiancare Pietro in una serie di ambiti del suo impegno aziendale. Ma lo avrei fatto iniziando con un’esperienza all’estero, così che non vi fossero conflitti o interferenze di sorta col mio incarico politico. Si decise così per Soremartec Sa, che non certo per dipendenti e fatturato, ma per importanza era forse seconda soltanto alla holding, all’interno dell’organigramma aziendale, visto che curava la ricerca di prodotto e ne custodiva i segreti. Certamente fu un’esperienza appassionante".



Quel comune percorso non ebbe in realtà ulteriori sviluppi per la scelta del sindaco di non abbandonare il suo impegno politico: "Nel giugno 2003 ebbi il privilegio di sposare Pietro e Luisa nel municipio di Alba. Con mia moglie feci parte della ristretta cerchia degli invitati, una trentina, al matrimonio religioso che la coppia celebrò poi a Notre-Dame de Laghet, a La Trinité, sopra Monaco. E anni dopo lo sarei stato ai battesimi dei loro tre figli, alla Madonna degli Angeli di Altavilla. 'Vieni con noi', mi disse Michele nel suo piemontese durante il banchetto nuziale all’Hotel de Paris di Monaco. Scelsi invece di ricandidarmi. Volevo continuare a servire la mia città, non pensando che avrei potuto fare altrettanto o forse di più anche in quella veste. Oggi non so se rifarei altrettanto. Quella scelta pose in qualche modo fine a un cammino comune, ma non mi impedì, proprio insieme a Pietro, di gettare le basi di quello che sarebbe stato lo sviluppo futuro dell’azienda nel seno di Alba".



"Quel disegno – spiega Rossetto – era figlio della sua visione, dei passi che egli si immaginava per il gruppo che si apprestava a guidare insieme al fratello. Una prospettiva che oggi diremmo 'glocal' e il cui principale presupposto era che Alba sarebbe stata centrale nel disegno di Ferrero del mondo. L’azienda si stava sempre di più internazionalizzando, ma il suo cuore doveva rinsaldarsi ai piedi delle Langhe. In questo senso andava benissimo che lo stabilimento – quella città nella città –, si sviluppasse come aveva fatto fino ad allora, ampliando e ammodernando i suoi impianti e magazzini secondo le esigenze del momento, ma la priorità vera era riportare ad Alba i cervelli, le teste pensanti dell’azienda, rinsaldarli sulla città e sul territorio".



"Fu allora che nacque l’importante progetto che avrebbe portato al recupero dell’ex filanda Pelisseri e alla nascita del centro ricerche intitolato al nonno, che verrà poi inaugurato nel 2006, nel giorno di San Michele Arcangelo, il 29 settembre (nella stessa giornata di quattordici anni dopo l'intitolazione dell'ospedale di Verduno ai due industriali, ndr). Pietro volle il potenziamento del centro direzionale e del polo informatico, che insieme con quello tedesco è ancora oggi quello più grande a livello mondiale. Poi abbiamo pensato al nido, che successivamente si sarebbe ampliato diventando anche asilo. Si gettavano le basi per concentrare ad Alba le funzioni direzionali del gruppo, prevedendo il futuro trasloco del polo direzionale di Pino Torinese e delle attività presenti a Chieri. Fu in quell’ottica, ad esempio, che riuscii a fare inserire nella programmazione regionale l’elettrificazione della linea ferroviaria Alba-Torino, poi avvenuta un decennio dopo".



Sul fatto che Pietro Ferrero fosse davvero un innovatore, come sostengono in molti, anche al netto di una certa tendenza all’agiografia che impronta il ricordo di chi non c’è più, l’ex sindaco non ha dubbi.

"Caratterialmente era un timido, ma di una timidezza ferma, decisa, mi capitò di vederlo arrabbiarsi in modo anche molto deciso. Al contempo era una persona molto aperta, sempre sorridente, sincera. E non vi sono dubbi che fosse un uomo pervaso da una grandissima curiosità, sempre attento alle novità, sempre mosso dall’intento di innovare. In questo rifletteva forse un carattere del padre, profondamente appassionato al prodotto. Ricordo bene che in quegli anni stava sperimentando il salato, come una delle strade sulle quali immaginare un possibile sviluppo aziendale. Era comunque anche molto attento agli aspetti finanziari, era stato a lungo nel consiglio di Mediobanca, il salotto buono della finanza italiana, come era vicino ai vertici dell'universo Fiat. Gianluigi Gabetti ne parlava molto bene, e quando morì a rendergli omaggio arrivarono ad Alba Sergio Marchionne e John Elkan".



Come Michele è stato un precursore della responsabilità sociale d’impresa, Pietro, in anticipo coi tempi, ebbe una particolare sensibilità al tema dell’ambiente.

"Tra le scelte di quegli anni ci fu quella di realizzare insieme a Egea l’impianto di Alba Power, una centrale di cogenerazione che doveva servire alle esigenze di caldo e freddo del suo principale stabilimento italiano e che al contempo avrebbe alimentato il teleriscaldamento cittadino, ricorrendo a una fonte ancora fossile, ma più pulita ed efficiente. Da quella esperienza nacque Energhe Spa e fu la prima volta che il gruppo dolciario accettava di realizzare una società in compartecipazione con altri: una crescita che non fosse per linee interne, insomma. Questa scelta favorì la nascita di un altro player di grandi dimensioni ai piedi delle cento torri. Egea era già una bella realtà, si vedeva che sarebbe cresciuta, ma allora aveva un fatturato sotto i 100 milioni e meno di 100 dipendenti. Oggi tra dipendenti e collaboratori ne conta 1.500. E questo non tanto perché Alba Power le avesse portato nuovi ricavi, ma soprattutto perché, approcciandosi al mondo Ferrero, Egea potè acquistare quella credibilità che gli consentì poi di crescere in modo rilevantissimo anche al di fuori nei nostri confini. Anche l’aver acconsentito e voluto quel sodalizio va ascritto ai meriti di Pietro nei confronti della città".



Naturale oggi chiedersi se quel disegno sia cambiato, a dieci anni dalla sua morte. "Anche Giovanni, come lo erano il padre e il fratello, è profondamente legato ad Alba, ma certamente, da allora, quella strategia ha dovuto subire un’integrazione, figlia di spinte globali sempre più marcate. Per la Ferrero quello piemontese rimane un polo industriale e commerciale di primario livello, ma le sue scelte di vertice sono state portate in Lussemburgo. Giustamente Giovanni vede per il gruppo l’esigenza di uno sviluppo di livello mondiale, sono state promosse acquisizioni e integrazioni verticali, si sta completando l’allargamento ai settori dei biscotti e dei gelati. Giovanni ha portato il colosso fondato dal padre a diventare il terzo produttore dolciario del mondo. A questi livelli non c’è un’alternativa allo sviluppo che non sia una crescita continua. E le scelte di Giovanni sono conseguenti, dirette a uno sviluppo ulteriore di questo importante patrimonio del nostro territorio e di tutto il Paese".