A fuoco cascina di Govone. Fiamme spente dopo cinque ore di intervento

Intervento nel pomeriggio di ieri, sabato 17 aprile, per un incendio tetto in una cascina ristrutturata in via Chiavi a Govone.

Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile che si divide in una parte abitativa e una parte con locali di sgombero.



L'incendio ha colpito circa per 80 metri quadri la zona sgombero ed i locali al secondo piano. Stano alle prime ricostruzioni fornite dalle squadre dei vigili del fuoco sul posto la causa delle fiamme è da riferirsi a un probabile innesco del coibentante della canna fumaria a servizio di una caldaia a legna situata in un locale al primo piano.

Le squadre dei vigili del fuoco sul posto dalle 15,20 sono riusciti ad evitare che le fiamme colpissero la parte abitativa e i tetti delle abitazioni circostanti. Il tetto è stato messo in sicurezza togliendo i coppi e le travi pericolanti. Si è poi proceduto allo smassamento del materiale all'interno dei locali da sgombero.

Le squadre sono rientrate in serata dopo circa 5 ore di intervento. Soccorse in via cautelare gli abitanti della casina, trasportati in codice verde all'ospedale di Verduno per valutare eventuali intossicazioni.



Inervenute due squadre di Alba con APS e autobotte, una squadra di volontari di Santo Stefano Belbo, una autobotti dei volontari di Bra e l'autoscala intervenuta dal vicino comando di Asti, l'equipe medico sanitario del 118 di Alba ed i carabinieri di Neive.