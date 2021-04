Colto da malore durante la celebrazione religiosa: soccorso il diacono di Paesana

Attimi di apprensione, durante la liturgia della Parola di questa mattina (18 aprile) nella chiesa parrocchiale di Calcinere, frazione di Paesana.



Durante l’omelia, il diacono Pierino Vacchetta - 77 anni - è stato colto da malore, accasciandosi al suolo.



Soccorso e sorretto da alcuni fedeli, è stato lanciato l’allarme, e sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118 partita da Paesana.



Vacchetta, classe 1943, è stato caricato in ambulanza, assistito dai volontari soccorritori.



Dopo una primissima valutazione, la centrale operativa del 118 ne ha disposto il trasferimento al Santissima Annunziata di Savigliano per tutti gli accertamenti del caso.



All’uomo è stato attribuito un codice verde, di bassa gravità. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero dunque particolari preoccupazioni.