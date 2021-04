E' responsabile veterinario per l'AslCn1 la vittima dell'incidente di Carrù

E’ Giancarlo Bertola la vittima dell’incidente di ieri, sabato 17 aprile, a Carrù in via Circonvallazione all’ingresso del parcheggi del supermercato dell’In’s carrucese.



L’uomo, 61 anni, stando alle prime ricostruzioni avrebbe impattato con un furgoncino e cadendo a terra avrebbe subito un violento trauma cranico che gli è stato fatale.



Residente a Boves era sposato con la dottoressa Cristiana Lo Nigro (che cura per Targatocn.it la rubrica Choconews). Bertola era responsabile del servizio veterinario dell’Aslcn1.



Professionalmente era legato alla zona del monregalese in quanto direttore dell’area A della divisione animale e igiene allevamenti nel servizio veterinario. Aveva collaborato negli ultimi anni anche con la Fiera del Bue Grasso di Carrù.



Molto conosciuto nell’ambiente sanitario e non solo si è sempre contraddistinto per la solarità e simpatia con cui molte persone lo ricordano.



Non sono ancora note le date dei funerali.