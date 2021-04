Investito in bici, Neive piange l'ambulanziere in prima linea durante il Covid

Neive si sveglia attonita all'indomani dell'incidente che ha coinvolto Mario Aimasso vittima del tragico investimento stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 17 aprile, lungo la provinciale che collega Neive a Baraccone di Castagnito.



Lo scontro fatale è avvenuto intorno alle ore 14 all’altezza dell’ex stabilimento Piessegi. Qui una Volvo XC 70 che percorreva la provinciale in direzione Baraccone ha investito il 70enne che si trovava a bordo della sua bici, sbalzandolo a diversi metri di distanza, nelle campagne ai piedi del trafficato rettlineo.



Per Aimasso, classe 1950, non c'è stato nulla da fare.



Nato ad Alba e residente a Neive da anni era tra i più attivi membri dell'Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza (Asava), insieme alla sorella Ada. Del gruppo che si occupa di trasporto infermi nell'area albese faceva parte dal 2010.



"Mario era una persona stupenda - lo ricorda con grande commozione Daniele Blengio, presidente dell'Asava di Alba, organizzazione che conta circa 250 volontari attivi - La sua presenza era contraddistinta dai suoi baffi e dal suo sorriso. Un'immensa disponibilità, mai negata all'associazione, nemmeno nel periodo del Covid. A testa bassa ha sempre lavorato anche in questo periodo difficile e non si è mai rifiutato di fare un 'viaggio' in ambulanza per trasportare pazienti o per dialisi. Una persona ben voluta da tutti e solare."



Al momento non sono ancora state disposte le date dei funerali.