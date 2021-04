Muore incornato da un toro a Trinità a 71 anni. Ferito il figlio trentenne

E' di poco fa la notizia di un'incidente nei perimetri di un'azienda agricola di Trinità, in frazione Molini.



Tragico l'esito. Un uomo L.C. di 71 anni stavo operando con il bestiame probabilmente nel tentativo di far rientrare gli animali nella stalla, quando un toro avrebbe imbizzarrito lo avrebbe colpito con le corna.

Il figlio G.C. (poco più che trenttenne) nel tentativo di salvarlo è rimasto ferito. Giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Si attende il nulla osta dell'autorità giudiziaria, in loco per i rilievi del caso.

L'uomo aveva ereditato l'azienda dalla famiglia e da quando era bambino ha dedicato la sua vita al lavoro.

La notizia ha lasciato attoniti gli abitanti del comune.



Il figlio è stato trasportato all'ospedale con ambulanza dopo aver riportato un importante trauma alla gamba. Secondo le prime notizie non sarebbe in pericolo di vita.