San Rocco Castagnaretta piange la scomparsa di Irma Dutto

La comunità di San Rocco Castagnaretta piange la scomparsa nella serata di venerdì 16 Irma Dutto in Lazzarin.



Sempre molto disponibile ed accogliente, dopo una vita vissuta nella riservatezza a favore della famiglia, è stata accompagnata con amore dal marito Benito (ex dipendente ospedaliero), dalla figlia Antonella, molto stimata nella comunità parrocchiale come segretaria sia degli uffici parrocchiali, dell’annuale banco di beneficenza e del consiglio per gli affari economici, dal genero Roberto Gammino, ingegnere dirigente della Raicam di Mondovì, dall’adorata nipote Anna e dai parenti tutti.



Il rosario si terrà lunedì 19 aprile nella chiesa parrocchiale di San Rocco Castagnaretta, il funerale proveniente dall’Istituto climatico di Robilante si terrà martedì 20 aprile alle 14,30 nella chiesa di San Rocco Castagnaretta.