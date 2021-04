La media di Trinità alla fase provinciale del progetto scuola digitale

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna ha partecipato, con un progetto del plesso di Trinità, al Premio Scuola Digitale. Il PSD - Premio Scuola Digitale è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, volta a promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa. Dopo il settimo posto dell’anno scorso, con “Ragazzi perBene”, ecco che i ragazzi delle Medie di Trinità, guidati dal professore Stefano Milanesio, hanno ottenuto un piazzamento di tutto rispetto alle fasi provinciali. Il progetto presentato, che ha già ricevuto grandi riscontri sul web, al suo primo esordio l’anno scorso, è un video musicale dal titolo “Mascherina Blu”, che i ragazzi delle ex classi 1E e 3E di Trinità avevano realizzato già durante il lockdown dello scorso anno, quindi in Dad, con la supervisione del prof. Milanesio (il testo era stato realizzato con l’ausilio di Gennaro Castaldo e Cristina Bessone; il Mixing e Mastering sono di Davide Borra e il Montaggio video di Francesco Calabrò). Quest’anno i ragazzi, ora in Seconda, hanno presentato il video e spiegato in cosa consisteva il progetto, con particolare attenzione alla parte tecnica, per soddisfare soprattutto i requisiti digitali richiesti dall’iniziativa. A proposito del progetto, il docente di Musica, Stefano Milanesio ha sottolineato: “Le altre scuole concorrenti partecipavano con progetti più tecnici ma il nostro è piaciuto moltissimo, nonostante fosse più legato alla parte musicale e per questo abbiamo ricevuto ottimi apprezzamenti da parte della giuria; cosa che ci riempie di orgoglio”.





Ringraziamento al Comune di Trinità della Dirigente scolastica Lorella Sartirano

La Dirigente scolastica dell’IC di Bene Vagienna, professoressa Lorella Sartirano, ringrazia l’Amministrazione comunale di Trinità, per il contributo annuale devoluto all’Istituto comprensivo di Bene Vagienna, per il corrente anno scolastico.

“Insieme a tutto il personale vorrei ringraziare l’Amministrazione comunale di TRINITÀ per il suo impegno costante e continuo a sostegno delle scuole; nonostante molti dei progetti siano stati sospesi o rinviati a causa della pandemia, il Sindaco Ernesta Zucco ha assicurato ed erogato il contributo annuale di euro milleduecento a favore degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e delle Medie”.

Con questi finanziamenti è stato possibile acquistare delle piante da esterno per il progetto di Outdoor della scuola materna e dei proiettori per le elementari e le scuole medie. Inoltre, con altri contributi comunali, il Sindaco ha garantito periodicamente la sanificazione straordinaria dei locali scolastici per renderli ancora più sicuri.