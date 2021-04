Mondovì, all’Ipc “M. Bellisario” la scuola rende operativo il suo percorso di studi

Webinar su fisco e legalità per la classe 4^A dell’IPC Bellisario di Mondovì. Un progetto promosso e coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Di Carlo, docente di Tecniche professionali dei servizi commerciali. L’incontro ha avuto lo scopo di promuovere e favorire il ruolo dei giovani quali futuri contribuenti e di sensibilizzare gli alunni sul tema dell’evasione fiscale e, di conseguenza, sulle attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.



Webinar, svolto su piattaforma Teams, tenuto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’ufficio di Mondovì dott. G. Casale Alloa e dal capo team delle dichiarazioni dei redditi, dott.ssa D. Iride.



Nella prima parte dell’incontro i relatori hanno toccato alcuni temi già conosciuti dagli alunni, in quanto oggetto di studio dei programmi di Tecniche professionali dei servizi Commerciali e di Diritto, ad esempio i principi del sistema tributario sanciti negli articoli 23 e 53 della Costituzione ed il sistema fiscale in Italia con la classificazione dei tributi. Nella seconda parte dell’attività gli allievi hanno indossato i panni di veri contribuenti in quanto, sulla base delle istruzioni e dei documenti forniti dai relatori, hanno compilato una dichiarazione dei redditi (Modello 730), comprendendo le differenze tra oneri deducibili e detrazioni di imposta, tra reddito complessivo e reddito imponibile. Si è trattato di un vero compito di realtà, infatti gli allievi hanno messo in pratica le conoscenze acquisite a scuola.



Le prof.sse Giuseppina Di Carlo, Laura Garelli e la Dirigente Scolastica prof.ssa Donatella Garello, ringraziano il Direttore dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Mondovì per l’opportunità concessa, che tende a rafforzare la collaborazione con gli uffici del territorio e a rendere operativo e pratico il percorso di studi.