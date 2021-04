Ciclismo Juniores: ai Picchi di Cherasco si impone il bustocco Alleva al termine di una gara dura e tiratissima

Dopo l'atleta della Bustese Olonia, al secondo posto il pedale casalese Biagini e terzo il cuneese Pietro Mattio della Vigor Cycling team. Partiti 176 atleti che si sono sfidati su un percorso di 96 km piuttosto selettivo con arrivo in salita. La gara è stata caratterizzata da tre fughe prontamente ricucite e un continuo scambio di atleti al comando.

La gara è stata organizzata dalle 4 società cuneesi Alba-Bra-Langhe-Roero, Vigor Piasco, Esperia Piasco e Ardens Savigliano. E' stato il comitato regionale, con il presidente neo eletto Massimo Rosso, a dare il via a questa iniziativa per una giornata di ciclismo dedicata ai giovani. Si è scelto di correre in un territorio esterno a qualsiasi città per evitare gli assembramenti