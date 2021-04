Volley A2/F: Credici ancora Puma! La Lpm Bam Mondovì vince al tie-break sul campo del San Giovanni in Marignano e si avvicina alla capolista Roma

Una vittoria per continuare a crederci! La Lpm Bam Mondovì con gli “artigli” riesce a vincere a San Giovanni in Marignano per 2-3. Un successo che consente alle ragazze di Delmati di accorciare le distanze dalla capolista Acqua & Sapone Roma, ora lontana solo 3 lunghezze. Le capitoline, infatti, oggi hanno subito una pesante sconfitta a Vallefoglia (3-0) e le Pumine hanno sfruttato, seppur parzialmente, lo scivolone delle laziali per tornare in corsa per il primo posto.

Per la Lpm non è stata una delle partite più belle, nonostante l’ottima partenza di Hardeman e compagne. Difesa monregalese non sempre reattiva e fase di attacco efficace solo a tratti. Sotto di due set a uno, però, le Pumine hanno avuto la forza di riprendere le redini del match e conquistare una fondamentale vittoria al tie-break. La migliore in campo delle Pumine è stata Alessia Mazzon, ex di turno, autrice di ben 15 punti. Le romagnole hanno disputato un’ottima partita, riuscendo a difendersi con ordine, per poi contrattaccare soprattutto con Fiore (23) e Conceicao (18).

PRIMO SET: Si parte con l’errore al servizio delle padrone di casa. Ottima partenza delle Pumine, soprattutto con Mazzon ben inspirata. Punteggio sul 2-5. Marignano in difficoltà e sul 3-8 coach Stefano Saja chiama il primo time-out dell’incontro. Difesa monregalese solida e vantaggio della Lpm che sale a +6 sul 4-10. Le romagnole recuperano due lunghezze grazie soprattutto alle incursioni di Peonia. Dopo l’ace di Leah Hardeman si arriva al 10-17. Nuovo time-out chiesto dalla panchina della Consolini. Pumine precise in difesa e ficcanti in attacco. Unica pecca delle Rossoblù i tanti errori al servizio, ben imitate dalle padrone di casa. Marignano cerca di restare aggrappato al set e sul 16-21 è coach Delmati a chiamare il time-out. Si rientra in campo e le ragazze di Saja rosicchiano altri due punti. Le Pumine perdono brillantezza in attacco e la Consolini si porta a -3. Le Rossoblù non perdono la calma e dopo l’ace di Scola guadagnano cinque set-point. Al primo tentativo il Puma chiude il parziale sul 19-25 grazie all’errore in attacco di Fedrigo.

SECONDO SET: Si riparte con il mani-out vincente della brasiliana Conceicao. Marignano che sfrutta gli ottimi inserimenti di Peonia e si porta sul 5-2. Le Pumine reagiscono e dopo l’attacco vincente di Leah Hardeman ritrovano la parità sull’9-9. Il muro della Consolini diventa solido e le padrone di casa tornano a +3 sul 13-10. Ace di Emanuela Fiore e punteggio sul 17-14. Time-out chiesto da coach Delmati. Si rientra in campo e le Pumine piazzano un break di tre punti consecutivi per la nuova parità. Fallo di posizione fischiato alla Lpm. Le romagnole tornano avanti di 3 punti sul 21-18. Puma che con gli artigli cerca di restare in scia delle avversarie. Sul 22-21 arriva il time-out di Saja. Al rientro in campo Leah Hardeman trova il punto della parità. Si lotta punto a punto. Le romagnole conquistato una palla set, subito sfruttata grazie al muro di Peron sull’attacco di Taborelli. Marignano chiude sul 25-23.

TERZO SET: Le padrone di casa partono forte e si portano sul 3-1. Arriva la pronta risposta delle Pumine, che realizzano un break di tre punti consecutivi. Ricezione monregalese imperfetta con Marignano avanti 7-5. Tanase mette a terra il punto del 7-7. Nuova accelerata romagnola e Consolini sul 10-7. Taborelli poco incisiva e le padrone di casa ne approfittano per andare in fuga sul 14-9. Time-out chiesto da coach Delmati. Le romagnole sembrano avere una marcia in più e con Emanuela Fiore piazzano il punto del 17-12. Ancora ricezione imprecisa per le Pumine e padrone di casa a +6 sul punteggio di 20-14. Nuovo time-out chiesto da Delmati. Giallo sventolato alla Lpm. Diagonale vincente di una Fiore in gran giornata e Marignano vicino alla conquista del set sul 23-16. Le Pumine annullano due set-point e coach Saja chiama il time-out sul 24-19. Si torna in campo e l’errore al servizio di Hardeman consegna alle padrone di casa il punto del definitivo 25-19.

QUARTO SET: Ancora una partenza sprint di Marignano, che dopo l’ace di Conceicao si porta sul 3-1. Problemi in attacco per la Lpm. Sul punteggio di 8-5 coach Delmati prova a correre ai ripari chiamando il time-out. Si rientra in campo e Veronica Taborelli prova ad alzare il ritmo. Si torna in parità sull’8-8. Ancora un attacco vincente dell’opposto monregalese e Pumine avanti 9-11. Time-out chiesto da coach Saja sul 9-12. Al rientro in campo le romagnole ritornano a -1. Al termine di un’azione spettacolare la Lpm trova il punto del 12-15. Buon momento per le monregalesi, che dopo l’ace di Tanase volano sul 12-17. Ancora un time-out chiamato da coach Saja. Dopo l’errore al servizio di Scola si arriva sul 15-20. Arrivano 6 set-point per la Lpm e al secondo tentativo ci pensa Alice Tanase a chiudere il parziale sul 19-25.

TIE-BREAK: Primo punto di marca monregalese con un bel pallonetto di Taborelli, prontamente pareggiato dall’attacco vincente di Conceicao. Grande equilibrio in campo. Importante break ottenuto dalle Pumine, avanti 3-6. Time-out chiesto da Saja. Si va al camio campo sul 4-8. Lo imita poco dopo coach Delmati sul 6-8. Muro di Mazzon ed Lpm sul 7-11. Marignano non molla e recupera tre lunghezze. Sul punteggio di 11-13 coach Delmati chiama il time-out. Si torna in campo e la Lpm trova i due punti che servono per chiudere il match sul definitivo 11-15.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO - LPM BAM MONDOVI' 2-3 (19-25 25-23 25-19 19-25 11-15) - OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Berasi 2, Silva Conceicao 18, Cosi 8, Fiore 23, Peonia 12, Ceron 11, Bonvicini (L), Fedrigo 1, De Bellis 1, Spadoni 1, Aluigi. Non entrate: Urbinati, Penna (L). All. Saja. LPM BAM MONDOVI': Tanase 16, Molinaro 10, Scola 2, Hardeman 14, Mazzon 15, Taborelli 17, De Nardi (L), Bordignon, Bonifacio. Non entrate: Serafini, Midriano, Mandrile (L). All. Delmati. ARBITRI: Dell'Orso, Feriozzi. NOTE - Durata set: 24', 26', 24', 24', 18'; Tot: 116'.