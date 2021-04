Volley A2/F - Risultati e classifica della Pool Promozione: cade la capolista Roma e la Lpm Bam Mondovì ora è a "soli" 3 punti dal primo posto!

Nel pomeriggio di oggi si sono giocate tre gare valide come 4^ giornata di ritorno della Pool Promozione. La notizia del giorno è la pesantissima sconfitta subita dall’Acqua & Sapone Roma, travolta per 3-0 sul campo della Megabox Vallefoglia.

La Lpm Bam Mondovì, vittoriosa al tie-break sul campo della Omag San Giovanni in Marignano, ha approfittato, seppur parzialmente, per accorciare le distanze dal primo posto, ora distante tre lunghezze. Importante successo in chiave Play-off quello ottenuto dal Volley Soverato, che in casa ha superato la Sigel Marsala per 3-0.

Nell’anticipo di ieri, invece, la Cbf Balducci Macerata aveva conquistato l’intera posta in palio superando in casa il Green Warriors Sassuolo per 3-0. Domani, infine, il programma del turno si completerà con l’interessante posticipo tra Cuore di Mamma Cutrofiano ed Eurospin Pinerolo. Ecco i risultati e la nuova classifica:

4^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

Meg. Vallefoglia A&S Roma 3-0 S.G. Marignano Lpm Mondovì 2-3 Cdm Cutrofiano Eur. Pinerolo 19/04 Volley Soverato Sigel Marsala 3-0 Cbf Macerata G.W. Sassuolo 3-0

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE