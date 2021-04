Volley A2/F: S.G.in Marignano-Lpm Bam Mondovì 2-3, Alessia Mazzon: "Nei primi tre set il nostro gioco non è stato il solito...ma portiamo a casa 2 punti importantissimi"

La Lpm Bam Mondovì torna da San Giovanni in Marignano con due punti che le consentono di tenere ancora accese le speranze di agganciare il primo posto della Pool Promozione, quello che vale il salto diretto in serie A1. Il passo falso della Roma a Vallefoglia è stato sfruttato solo parzialmente dalle Pumine, che in terra romagnola hanno palesato più di una difficoltà, sia in fase difensiva che in attacco.

Ciò nonostante, alle ragazze di Delmati va dato merito di essere state capaci di riprendere per i capelli un match che si era messo male, finendo per ottenere una vittoria fondamentale e che permette alla Lpm di avvicinarsi a tre punti dalla capolista. Abbiamo raggiunto telefonicamente la centrale Alessia Mazzon, tra le migliori in campo contro le romagnole di coach Saja e autrice di un personale di 15 punti.

Quanto pesano i due punti conquistati oggi? "Sono davvero importantissimi" - spiega Alessia Mazzon - "anche perchè ci portano a tre lunghezze dalla Roma, quindi a una sola partita di distanza da loro." Dopo una buona partenza la squadra ha accusato difficoltà in difesa e in attacco, ma poi ha saputo riprendersi e ottenere un'importante vittoria. "Sicuramente le nostre avversarie oggi hanno dato molto" - continua la brava centrale della Lpm - "ma il nostro gioco nei primi tre set non è stato il solito e questo ha inciso molto. Poi dal quarto set in avanti siamo riuscite a reagire e a giocare da squadra unita, come siamo solitamente."

In campo avevate saputo della sconfitta della Roma? "No, l'abbiamo scoperto solo al termine della nostra partita". Credete nella possibilità di riprendere la testa della classifica? "Il nostro obiettivo è giocare bene le nostre partite, impegnandoci su ogni palla, in ogni set di ogni sfida" - conclude la centrale del Puma - "Cercheremo di dare sempre il massimo e se dovessimo riuscire ad agganciare il primo posto saremmo davvero felici e soddisfatte."