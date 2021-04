Volley femminile A1: che spettacolo Gara 1 della finale Scudetto! Conegliano supera al tie-break Novara

L’Imoco Volley Conegliano conquista la partita più bella della stagione e una tra le più spettacolari e combattute della storia recente del volley italiano di Serie A Femminile. In Gara-1 di Finale Scudetto, le pantere di Daniele Santarelli battono 3-2 l’Igor Gorgonzola Novara dopo quasi tre ore di fatiche: una sfida sensazionale, equilibrata come non lo era stata nei 5 precedenti stagionali.

Le azzurre di Stefano Lavarini escono sconfitte nonostante abbiano avuto set point nei primi quattro set: il secondo parziale, a favore delle gialloblù, finisce addirittura 40-38 (mai era accaduto che un set di una finale Play Off si protraesse così a lungo), mentre nel terzo le trevigiane sono in grado di recuperare da 22-24 a 26-24.

Le piemontesi non mollano la presa nemmeno dopo che un possibile 0-3 si è trasformato in 2-1 e si aggiudicano un quarto set in cui Caterina Bosetti, Smarzek e Daalderop non mostrano mai paura. Nel quinto, infine, ha la meglio la squadra di casa, trascinata da Sylla e soprattutto da una straordinaria Egonu: il tabellino segna 47 punti per l’opposta della Nazionale, record assoluto in una gara in Italia (il precedente, 46, apparteneva alla stessa Egonu ai tempi del Club Italia e a Mariana Isabel Conde, martello argentino).

Così l’Imoco è avanti 1-0 nella serie di Finale e martedì al PalaIgor di Novara avrà la prima possibilità di vincere il suo quarto titolo tricolore. Un compito che certamente sarà reso arduo dalle novaresi, eccezionali interpreti di una finale ampiamente meritata.