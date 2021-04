Volley maschile A2, playoff: Cuneo schianta Reggio Emilia in Gara 3 e vola in semifinale!

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo cancella la delusione di Gara 2 (rimonta subita dopo avere sciupato sei match ball) e supera con un netto 3-0 la Conad Reggio Emilia nella sfida decisiva dei quarti di finale playoff.

Cuneesi in semifinale contro la Prisma Taranto, si parte mercoledì 21 al PalaMazzola (le semifinali si disputeranno al meglio delle cinque gare).

Serniotti parte con Pistolesi in regia, Wagner opposto, Bonola e Sighinolfi centrali, Preti e Tiozzo schiacciatori, Catania libero. Mastrangelo replica con Pinelli al palleggio, Bellei opposto, Scopelliti e Mattei al centro, Maiocchi e Ippolito schiacciatori, Morgese libero.

Avvio equilibrato (5-5) poi un ace di Pistolesi dà il via allo strappo di Cuneo (9-5). Sighinolfi si scatena a muro, 12-5. La squadra di Serniotti gioca con grande concentrazione, Preti sigla il punto del 14-8. Wagner incrementa il vantaggio, 16-9. Reggio Emilia in apnea, Bonola mura Bellei: 18-9. Set condotto in porto dai padroni di casa senza problemi, 25-16.

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo rientra in campo con immutata determinazione, 4-1. Wagner sale di tono e placa il tentativo di rimonta ospite, 15-11. Bonola fa un grande lavoro a muro, Preti mette giù ogni palla: 21-15. 25-19 il punteggio finale e 2-0 al Pala UBI Banca.

Conad più agguerrita in avvio di terzo parziale, 6-6. Preti firma il +2 (11-9), piegando a suo favore le leggi della fisica. Ancora Preti sugli scudi con due ace di fila, 15-10. Gli uomini di Mastrangelo accusano il colpo, Cuneo ne approfitta: 19-13. Sussulto Reggio fino al 21-18, Serniotti chiama time-out. Wagner di potenza, 22-18. Ultimo punto di Wagner (25-20), BAM Acqua S.Bernardo Cuneo in semifinale. Paolo Bonola nominato MVP.