"Basta false illusioni, fateci lavorare nel rispetto delle norme"

In Granda è trascorso il primo week-end di ritorno in zona arancione e moltissimi comuni hanno emanato apposite ordinanze per consentire le aperture delle attività, come ad esempio quella degli acconciatori, anche la domenica e nei festivi (leggi qui) per alleggerire il peso dell'ultimo periodo di chiusura, ma chiaramente questo non basterà a sanare una situazione economica decisamente critica.

"Finzioni e miraggi!! Ormai lo scenario è questo, diffondere miraggi ed illusioni." - scrive Paolo Manera, imprenditore monregalese - "Le chiusure e le riaperture sono legate ai fantomatici 250 casi ogni 10.0000 abitanti. Quando si chiude tutti tacciono e si guarda verso il basso condannando chi prova a protestare, ma non appena si riparte tutti si accollano meriti e magie! Il clima sociale è cosi falsato che ci abbandoniamo a fare qualunque cosa ed esultiamo per nostri semplici diritti. Vi sono cose inspiegabili e ingiustificabili: ad esempio attività con ricezione singola che si adeguano a tutti i protocolli di sicurezza e sanificazione, ma che poi non possono aprire, altre attività che possono aprire ma restano senza servizi basilari come la possibilità di recarsi a un wc pubblico per espletare i bisogni fisiologici. È ora di ridimensionare il miraggio: la pandemia c’è ed è reale ma allo stesso tempo c’è una crisi subdola e profonda. E’ ora che il mondo dei creatori di regole riatterri sul pianeta, guardi in faccia la realtà e inizi ad operare per preservarci dal virus ma anche per salvarci dal fallimento. È necessario finirla con la burocrazia delle regole finte e delle false liberatorie è ora di riscoprire la verità e la realtà".

L'appello è il grido di allarme che accomuna tutti i settori più colpiti dalle chiusure per il contenimento del Covid: poter riprendere le proprie attività.