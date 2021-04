“Coloriamo di fiori la Valle Pesio” arriva a Chiusa

“Coloriamo di fiori la Valle Pesio” è la nuova iniziativa del Comune di Chiusa di Pesio nata in collaborazione con le attività commerciali del paese, con l’obiettivo di abbellire finestre, balconi, strade e vicoli in vista della bella stagione.



Oltre al migliaio di gerani rossi acquistati dal Comune e dai commercianti che, meteo permettendo, presto coloreranno tutto il paese fino al cuore del Parco Marguareis, l’invito ora viene esteso anche ai privati che potranno acquistare i fiori a un prezzo scontato nei due punti vendita specializzati: General Market e Myosotis.



“Facili da curare e resistenti al caldo, i gerani rossi trasformano il paese in una piacevole macchia di colore e regalano un tocco di serenità, tanto più un momento complesso come quello che stiamo vivendo”, afferma il sindaco Claudio Baudino. “Attraverso il messaggio semplice e universale dei fiori, possiamo creare veri angoli di bellezza e rendere il centro urbano ancora più accogliente sia per i residenti sia per i turisti. Ringrazio i commercianti e Sara Alberione, la responsabile dell’Ufficio Turistico, per la collaborazione e invito tutti a partecipare esponendo i gerani rossi anche in modo creativo”.



“Il nostro obiettivo è colorare uniformemente la Valle Pesio per tutta la bella stagione, in modo da creare un impatto visivo ed estetico che possa distinguere e far emergere il nostro territorio”, dichiara Simone Giorgetti, assessore al turismo e al commercio. “L’iniziativa è stata estesa anche ai privati, che potranno prenotare e acquistare i gerani rossi usufruendo di prezzi e sconti speciali fino a esaurimento delle piantine. Ringrazio i due punti vendita General Market e Myosotis che hanno collaborato attivamente stabilendo un prezzo di favore per i gerani e tutte le attività che hanno aderito con entusiasmo, dimostrando che lavorando insieme possiamo conseguire risultati di pregio, i cui effetti si distribuiscono su tutta la valle”.

