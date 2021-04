Covid, a Castelletto Stura sono 23 i positivi: "Numero importante rapportato agli abitanti. Dobbiamo essere responsabili"

Sono ancora 23 i Covid-positivi presenti sul territorio comunale di Castelletto Stura. A comunicarlo tramite la pagina Facebook ufficiale del Comune è stato il sindaco Alessandro Dacomo, nella giornata di domenica 18 aprile.

"Un numero ancora molto importante rapportato al numero di abitanti; basta un semplice gesto da parte di tutti noi e rispettare responsabilmente le regole - si legge nel post - : garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento, il portare correttamente la mascherina in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto dove non è garantito il distanziamento, adozione delle corrette misure d’igiene come il frequente e accurato lavaggio delle mani".