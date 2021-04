Cuneo, il teleriscaldamento dovrà servire anche il nuovo ospedale unico: richiesta una proposta di progetto

Un progetto per collegare il sito del futuro nuovo ospedale unico di Cuneo all'attuale rete di teleriscaldamento: è questa la richiesta che il gruppo Centro per Cuneo ha presentato all'amministrazione comunale in un'interpellanza.

La proposta del gruppo parte dalla notizia - comunicata dall'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi - che il progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico di Cuneo è stato inserito nella lista di investimenti di edilizia sanitaria dell'Inail. La nuova struttura necessiterà sicuramente di un servizio importante come il teleriscaldamento, anzi già attualmente lo utilizza.

Si chiede quindi all'assessorato competente di sollecitare la creazione di un progetto in questo senso. L'interpellanza verrà discussa nel consiglio comunale nel mese corrente.