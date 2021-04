Luci pubbliche, Bra rinnova l’accordo con Enel Sole

C'è anche un primo ritorno di un impianto dell’illuminazione pubblica sotto la proprietà comunale nell’intesa che il Comune di Bra ha da poco perfezionato con Enel Sole, società che a oggi è proprietaria di un quarto dei circa 4mila punti luce attivi ai piedi della Zizzola.



Tra le clausole del nuovo contratto di appalto stretto con la controllata Enel il Comune ha infatti richiesto che questa provveda non soltanto alla gestione e manutenzione dei propri punti-luce cittadini (si tratta soprattutto di quelli più datati presenti nelle zone periferiche, mentre quelli di nuova realizzazione fanno già tutti capo al Comune), ma anche alla riqualificazione dell'impianto di viale Rimembranze, revisione alla quale, già compresa nei termini dell’intesa, seguirà la sua cessione in proprietà al Municipio.



L’intesa, dalla durata quinquennale, prevede un impegno economico a carico del Comune quantificato in 25mila euro, con un costo unitario ridotto rispetto al passato.



"Ringrazio gli uffici comunali per l’importante lavoro fatto nella definizione di un accordo non semplice – dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici Luciano Messa –. Con questo accordo potremo continuare a mantenere in efficienza tutti gli impianti di illuminazione pubblica, che negli ultimi anni hanno avuto una importate innovazione verso la tecnologia a Led".