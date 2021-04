In funzione nuovo Centro vaccinale a Morozzo

Anche a Morozzo è entrato in funzione, mattina, nel Palazzetto dello Sport, il centro vaccinale al servizio della popolazione dei Comuni di Morozzo, Castelletto Stura, Margarita, Montanera e Rocca de’ Baldi. L’apertura è programmata con cadenza settimanale - la - e nel primo giorno di funzionamento sono state già un centinaio le persone - comprese dai 70 ai 79 anni - che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

Spiega Mauro Fissore, sindaco di Morozzo: «È una iniziativa che, come amministrazione, abbiamo fortemente voluto, dando il pieno appoggio e mettendo a disposizione il Palazzetto dello Sport, di grandi dimensioni e pienamente rispondente alle esigenze richieste. Il servizio coinvolge tutto il territorio che comprende anche i Comuni limitrofi ed è stato attuato grazie alla disponibilità dei medici di base, che sono supportati - nell’accoglienza e aiuto di chi deve usufruirne - dai Volontari e “Crocerossine” della delegazione CRI di Morozzo, oltre che dai Volontari di Morozzo e Protezione civile degli altri Comuni. A loro il mio grazie, rivolto anche, in modo particolare, a tutti i medici di base che si sono dati disponibili e al dr. Paolo Pagliano, nostro concittadino, delegato dagli stessi, che gli hanno fornito gli elenchi, permettendo di occuparsi delle prenotazioni, con le telefonate a tutti gli aventi diritto, per concordare gli appuntamenti».