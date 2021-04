La famiglia in quarantena, le esequie trasmesse in diretta streaming [FOTO]

Tra i suoi numerosi effetti indesiderati la pandemia con la quale facciamo i conti ormai da oltre un anno ha comportato l’ingresso nel quotidiano di molte famiglie di un aspetto che solamente un anno fa avremmo ritenuto semplicemente impensabile.

Si tratta di un accorgimento figlio dell’impossibilità, causa quarantena, di partecipare alle esequie di un proprio congiunto. Un’eventualità occorsa purtroppo a molti e anche nella nostra provincia soprattutto in occasione di una terza ondata che, grazie anche all’aumentata capacità del sistema sanitario di sottoporre la popolazione a tampone, ha visto salire in modo importante il numero dei contagiati, e quindi delle persone costrette all’isolamento domiciliare.



Da qui la richiesta, che in più di un’occasione nuclei familiari trovatisi in questa sofferente condizione hanno rivolto alle agenzie cui si erano affidate per la gestione della cerimonia funebre e per l’ultimo saluto al proprio caro: la ripresa mediante videocamera del funerale e la sua trasmissione ai familiari in streaming, tramite le stesse piattaforme sempre più in uso per le riunioni in teleconferenza. Un modo per poter essere presenti insomma, in un momento così doloroso e importante, nonostante la distanza e l’impedimento dovuto all’obbligo di rimanere chiusi in casa.



"E’ un altro triste portato di questa emergenza epidemiologica - confermano Fabio Porasso ed Elisa Ferrero, titolari delle Onoranze Funebri "San Martino" di La Morra -. Nel nostro caso, su espressa richiesta dei parenti di un defunto, ci siamo dovuti rivolgere a professionisti in grado di effettuare le riprese della cerimonia e di predisporre tutto quanto necessario per trasmetterla ai congiunti, di modo che in qualche modo potessero assistere a quanto si stava compiendo in quei minuti. Qualcosa è cambiato in peggio in questa fase, rispetto alla prima ondata – continuano -. Ci siamo trovati con intere famiglie in quarantena, che non posso partecipare ai funerali in presenza, nemmeno contingentati ovviamente, e di riflesso chiedono la possibilità di seguire le esequie a distanza".