"Mai dimenticata l'abnegazione del personale delle RSA. Il silenzio assordante è quello delle istituzioni"

Nei giorni scorsi ci ha scritto il signor Franco Alpigiano. La madre, ospite di una struttura per anziani di Cuneo, nel lungo anno di pandemia si è spenta poco a poco, lontana dall'affetto dei suoi cari, per lei fonte primaria di serenità e vitalità.

Il signor Franco aveva evidenziato come, nonostante la vaccinazione della madre e non solo, non fosse stato possibile, comunque, ritornare ad una seppur minima normalità di incontro. La sua è la storia di decine e decine di famiglie che, a causa dell'emergenza Covid, sono state costrette ad "abbandonare" i propri cari.

Una telefonata o una videochiamata mai potranno sostituire il calore di un contatto, anche solo visivo.

Nei giorni scorsi ha voluto replicare il direttore di una rsa, con un intervento che evidenzia come la comprensibile voglia di abbracciare i propri cari, in quelle strutture, sia il principale pericolo.

Scrive il direttore: "

E’ brutto non poter “abbracciare” un proprio caro, ma proprio questi sono gesti pericolosi….

Le Strutture hanno il dovere di pensare in primis al benessere dell’ospite, e non hanno mezzi per il benessere psicologico dei familiari, sicuramente provati dalla mancanza di contatti

Il signor Franco ha voluto rispondere, per far capire come in nessun modo il suo "attacco" sia rivolto alla strutture e al personale che, in questi mesi, non si è mai risparmiato. Pubblichiamo la sua lettera.

Egregio Direttore,

desidero brevemente rispondere alla Signora “Direttrice” o “lavoratrice” della RSA che ha voluto gentilmente ricordare la lettera riguardante mia madre deceduta l’11 aprile.

Vorrei fare presente che ho inviato la lettera all’ASL CN1 ed alla Regione Piemonte dalle quali naturalmente non ho avuto alcuna risposta; l’invio ai giornali è stato semplicemente un modo per dare una voce ai tanti parenti di altrettanti Ospiti, anche da altre regioni, che dai quali ho ricevuto una valanga di attestati di solidarietà ed affetto.

Né io né i miei fratelli abbiamo affatto dimenticato l’abnegazione del personale nei loro confronti, anche al di là dei doveri d’istituto, e di ciò ne abbiamo dato loro atto personalmente e concretamente a partire dal Direttore fino all’ultimo dei dipendenti sia a voce che nel “tilet” di ringraziamento.

Ciò che continua a lasciarmi perplesso è il silenzio assordante delle istituzioni che preferiscono dedicarsi a polemiche e diatribe su problematiche marginali e di immagine ignorando un problema che ha proporzioni gigantesche; certamente i voti determinanti non verranno dai nostri anziani ricoverati nelle RSA, che magari non voteranno nemmeno, ma bensì dai cittadini che frequentano social network e chat su internet.

Nel frattempo le nonnine ed i nonnini piangono e se ne vanno nel silenzio.

Franco Alpigiano