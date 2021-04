Mondovì, mercoledì l'addio a Giancarlo Bertola, responsabile veterinario dell'AslCn1

Il dottor Giancarlo Bertola in una conferenza organizzata da Confagricoltura Cuneo

Verranno celebrati mercoledì 21 aprile i funerali di Giancarlo Bertola, responsabile del servizio veterinario dell’Aslcn1, rimasto vittima di un incidente a Carrù, mentre era in sella alla sua bici, sua grande passione.

Molto conosciuto e stimato in ambito sanitario, tutti lo ricordano per la grande solarità. Abitava a Boves con la moglie Cristiana (che cura per Targatocn.it la rubrica Choconews) ed era profondamente legato al monregalese, dove era direttore dell’area A della divisione animale e igiene allevamenti nel servizio veterinario.

Il S. Rosario verrà recitato domani alle 20 nella parrocchia del Ferrone a Mondovì, dove mercoledì alle 10.30 si terranno i funerali.

Alla moglie e alla famiglia condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.