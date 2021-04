Mondovì si prepara al 25 aprile

Anche quest'anno Mondovì si prepara alle celebrazioni del 25 aprile. L'ANPI e il comune, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, hanno organizzato un evento che permetterà a tutta la cittadinanza di prendere parte alla ricorrenza, anche se non in presenza.

"Per il 25 aprile non saremo ancora fuori dalla pandemia, la “liberazione” dal Covid inizierà (deve iniziare) in modo graduale dal giorno dopo, dal 26." - spiega il Prof. Stefano Casarino, presidente dall'ANPI Mondovì - "Per questo, in pieno accordo con l’amministrazione comunale, proporremo alla cittadinanza una forma inedita di partecipazione: far pervenire in comune, da parte di chi è interessato e sensibile ai valori dell’antifascismo e della Resistenza, riflessioni, pensieri, poesie, ecc… che verranno poi affissi su alcuni pannelli disposti ai lati del Monumento dei Caduti in via Delvecchio qualche giorno prima del 25".