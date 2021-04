Niella Tanaro, l'edificio abbandonato vicino alla scuola diventerà un ambulatorio medico

Nuova vita per la struttura che sorge accanto all'edificio scolastico di Niella Tanaro.

L'edificio in mattoni, in stato di abbandono da più di diedi anni, diventerà il nuovo ambulatorio medico e verrà dato in affitto.

"Una grande soddisfazione" - commenta il sindaco, Gian Mario Mina - "Come era stato annunciato nel programma amministrativo, continuiamo a lavorare per la "sistemazione e collocazione ai morti in piedi", tutte quelle strutture che necessitano di diventare produttive dopo anni di abbandono. A fianco ci sarà l'ingresso della nuova struttura scolastica sarà così riqualificata tutta la superficie. Sono veramente soddisfatto e ringrazio il Dott. Armone, nostro segretario e tutti i tecnici che lavorano alla realizzazione di questo progetto. Gli interventi di sistemazione dovranno partire tassativamente entro il 15 di Settembre 2021".