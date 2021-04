“Portate un fiore rosso al cippo partigiano più vicino”: l'invito dell'Anpi di Borgo per il 25 Aprile

I lavori di restauro al monumento partigiano in via Valdieri a Borgo San Dalmazzo

“Non poterci vedere il giorno del 25 Aprile non ci piace, eppure qualcosa si muove. Non lasciare indietro la Memoria è fondamentale. Se non abbiamo Memoria, non abbiamo storia e neanche futuro”. Parole forti di Maddalena Forneris, presidente Anpi di Borgo San Dalmazzo, figlia di papà partigiano e di mamma staffetta.

Anche quest'anno le celebrazioni per la Liberazione dal nazifascismo saranno fatte in forma ridotta a causa del Covid e della zona rossa. Non ci sarà la tradizionale fiaccolata. Ed ecco che dall'Anpi nazionale arriva l'invito a tutti gli antifascisti di portare un fiore rosso al cippo partigiano più vicino a casa. Una proposta caldamente accolta dall'Anpi di Borgo che farà una raccolta di foto: “È una bella iniziativa – commenta la presidente Anpi Borgo -. Noi passiamo davanti ai cippi dei partigiani, spesso non li vediamo, ma dietro c'era una persona viva. È importante fermarsi, porgere un fiore e ricordare quello che è stato”.

Proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, i volontari dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia hanno lavorato al restauro e alla pulizia dei cippi partigiani.

In particolare è stato restaurato il cippo di Largo Argentera, che risultava ormai illeggibile. “Proprio in quel punto, il 15 gennaio 1945, fu fucilato dai nazifascisti Luigi Biagioni, detto Vicciu, ragazzo bellissimo con gli occhi azzurri e i capelli biondi - spiega Maddalena Forneris -. Grazie davvero alla donazione del nostro socio Aldo Comba, alla preziosa disponibilità della ditta Cuneo Marmi, e al lavoro dei volontari”.

Inoltre è stato ristrutturato il monumento di via Valdieri, vicino alla rotonda Porta delle Alpi Marittime. La presidente Anpi: “Tre colonne di pietra che vennero portate da Entracque. Ai piedi i nomi delle bande partigiane che hanno lavorato e agito sulle nostre vallate. Io sono figlia di partigiani e ho pianto quando è stata riportata alla luce la pietra bianca con le scritte rifatte dedicata ad Aldone (Aldo Quaranta, comandate della Brigata Valle Gesso). In un momento come questo non è facile cercare di difendere la memoria. Spesso le urla della gente sovrastano su tutto. Chi grida di più vince, ma non è così”.

“Io invito le persone a fare una camminata fino a là - aggiunge Maddalena Forneris -. Serve andare per renderci conto di cosa è stato, affinchè non capiti più. La voglia di fare ce l'abbiamo, ma facciamo fatica a trovarci. Speriamo di tornare presto a parlare nelle scuole”.

L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo non può che ringraziare i soci e i volontari dell’Associazione partigiani “per l’eccellente lavoro che stanno svolgendo nella manutenzione e ripulitura dei Cippi partigiani, nonché per la preziosa opera di restauro del Sacrario partigiano posto all’ingresso del cimitero cittadino”.