Racconigi dà l’addio allo storico gommista Domenico Verra

La città di Racconigi ha dato questa mattina l’addio allo storico imprenditore Domenica Verra. Racconigese d’origine, la cui famiglia è molto conosciuta in città, è venuto a mancare all’età di 70 anni.

Titolare di Verra Gomme era un uomo forte e determinato come lo ha ricordato il sindaco Valerio Oderda: “Veramente una persona speciale, uomo forte, sensibile, cordiale, raffinato nei modi, ma determinato nella sostanza, con lui se ne va via un pezzo della storia della città”.

Una carriera sportiva importante alle spalle nel mondo del tiro a volo, dove è stato per anni atleta a livello nazionale, Domenico dovette soffrire per la perdita di uno dei figli, Massimo mancato in un tragico incidente stradale vent'anni fa.