Backstage, giovedì sera al centro della puntata: fiere e sagre in “stop” fino a luglio

Dal 26 aprile, se in zona gialla, gran parte delle attività ripartiranno insieme alla scuola in presenza, ma ancora niente per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche. Se ne riparla dal 1° luglio come ha annunciato Mario Draghi.

Seppur ancora in ferma si vede uno spiraglio di luce per i grandi eventi della Granda che rischiano di vedersi cancellati per il secondo anno di fila, con conseguenze importanti per l’indotto su tutto il territorio.

Dalla Fiera del Bue Grasso di Carrù a quella della Meccanizzazione di Savigliano, passando per la Fiera del Tartufo Bianco di Alba. Fiere e sagre di grande respiro che la provincia di Cuneo possono essere occasione di rilancio turistico ed economico.

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto, ne parlerà a Backstage tramite collegamento online con alcuni rappresentanti delle Pro Loco e degli enti organizzatori.

La nuova puntata andrà in onda giovedì sera alle ore 21.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.