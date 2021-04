28enne colto da malore nel sonno, a Barge: compagna e 118 gli salvano la vita

Era a letto con la compagna, in un appartamento di via Cuneo, a Barge, quando è stato colto da un gravissimo malore.

È successo nella notte a cavallo tra venerdì e sabato, in una palazzina in località Crocera di Barge, poco prima delle 3. Il giovane, classe 1993, ha accusato i primi sintomi mentre era a letto. La compagna, di fianco a lui, si è accorta che qualcosa non andava, ed ha lanciato l’allarme chiamando il 112.

La centrale operativa del 118, capita la gravità di quanto stava succedendo, ha immediatamente attivato i soccorsi: sul posto sono state fatte convergere l’ambulanza di base della Croce rossa di Barge e l’ambulanza medicalizzata partita dalla postazione della Croce verde di Saluzzo.

All’arrivo dei primi soccorritori il quadro era gravissimo: il giovane 28enne era in arresto cardiaco. Sin da subito sono state poste in essere quindi le manovre rianimatorie, già iniziate dalla compagna, guidata al telefono dalla centrale operativa del 118.

Il massaggio cardiaco precoce, insieme all’uso del defibrillatore, sono infatti due conditio sine qua non per aumentare esponenzialmente le chance di sopravvivenza. Proprio durante il massaggio cardiaco, mentre sul posto era giunta anche l’equipe sanitaria da Saluzzo, il cuore del giovane è tornato a battere.

Dopo una prima stabilizzazione sul posto, il 28enne è stato trasportato presso la piazzola di atterraggio notturno di Barge, dove è arrivato l’elisoccorso del 118 decollato da Torino. L’uomo, intubato, è stato trasferito in volo all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.